Небензя сделал замечание представителю Косова из-за его фона для видеосвязи с Совбезом ООН

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал замечание главе МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глауку Конюфца из-за неуместного фона для выступления по видеосвязи. В ходе проходившего в пятницу в таком формате заседания СБ ООН Конюфца выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.

"Мы внимательно выслушали то, о чем говорил господин Конюфца. К слову, я смотрю на флаг на фоне его изображения и не могу понять, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть Швеция, или Украина, или Барбадос. Или, раз речь идет о Балканах, может быть, это Босния и Герцеговина?" - отметил российский дипломат.

"Я хочу напомнить господину Конюфца, что он выступает согласно правилу 39 процедур Совбеза (Совет Безопасности может предложить сотрудникам секретариата или другим лицам, которых он считает компетентными в данном вопросе, представить ему информацию или оказать иную помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию - прим. ТАСС). В связи с этим мы хотели бы попросить секретариат инструктировать всех, кто выступает в СБ по этому правилу, о том, какие символы могут быть уместны на фоне, а какие нет во время их выступления", - подчеркнул Небензя.