{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небензя сделал замечание представителю Косова из-за его фона для видеосвязи с Совбезом ООН

Глауку Конюфца выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал замечание главе МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глауку Конюфца из-за неуместного фона для выступления по видеосвязи. В ходе проходившего в пятницу в таком формате заседания СБ ООН Конюфца выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.

"Мы внимательно выслушали то, о чем говорил господин Конюфца. К слову, я смотрю на флаг на фоне его изображения и не могу понять, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть Швеция, или Украина, или Барбадос. Или, раз речь идет о Балканах, может быть, это Босния и Герцеговина?" - отметил российский дипломат.

"Я хочу напомнить господину Конюфца, что он выступает согласно правилу 39 процедур Совбеза (Совет Безопасности может предложить сотрудникам секретариата или другим лицам, которых он считает компетентными в данном вопросе, представить ему информацию или оказать иную помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию - прим. ТАСС). В связи с этим мы хотели бы попросить секретариат инструктировать всех, кто выступает в СБ по этому правилу, о том, какие символы могут быть уместны на фоне, а какие нет во время их выступления", - подчеркнул Небензя.

Теги
РоссияСербияНебензя, Василий Алексеевич
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
"Единая Россия" приостановила членство экс-министра транспорта Саратовской области
Решение принималось на основании личного письменного заявления Николая Чурикова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС