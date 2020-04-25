Сто дней от указа. Новый кабмин настраивался на нацпроекты, а попал в "идеальный шторм"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Новому составу правительства России в субботу исполняются сто дней. Кабмину Михаила Мишустина пришлось с места в карьер погрузиться в решение не просто текущих важных вопросов развития страны, а работать в условиях сочетания целого ряда негативных факторов - падения цен на нефть, пандемии коронавируса и их последствий. Не меньше половины из ста дней, прошедших с момента формирования кабмина, новое правительство действует в обстановке, которую пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "идеальным штормом". 2020 год начался с неожиданных политических изменений. После озвученных президентом России Владимиром Путиным 15 января в послании Федеральному собранию предложений о поправках Конституции правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Медведев объяснил это тем, что озвученные инициативы "внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти". Отставка была принята, и уже к вечеру 16 января Путин своим указом утвердил возглавлявшего Федеральную налоговую службу Михаила Мишустина новым главой кабинета министров. Свою команду Мишустин собрал меньше чем за неделю, в нее вошли девять вице-премьеров и 21 министр. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты. Правительство даже несколько "помолодело" - его средний возраст уменьшился на два с половиной года (с 52,9 до 50,4 года). Сам Мишустин в кабмине возглавляет 12 правкомиссий и советов, причем помимо направлений, которые курировал еще его предшественник, новый премьер стал председателем правкомиссии по развитию малого и среднего бизнеса, а также комиссии по бюджетным проектировкам. Выбор президента В интервью ТАСС Владимир Путин рассказал, что рассматривал несколько кандидатов. Причем Мишустина ему никто не предлагал, он выбрал его сам. По словам Путина, ему представили на рассмотрение четверых кандидатов. "Но Мишустина среди них не было, - признался глава государства. - Мишустина никто не называл. Кроме меня". По словам Путина, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался личными и деловыми качествами кандидата, учитывал и итоги работы Мишустина во главе ФНС.

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Мишустин с первых дней пребывания на новом посту называл среди безусловных приоритетов своей работы реализацию майских указов президента и поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию. Он заявлял о намерении форсировать работу по нацпроектам и усилить деятельность кабмина по всем направлениям, а также поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, чтобы создать условия для роста экономики. Среди других важных целей премьер называл цифровизацию экономики, снятие барьеров для развития бизнеса и поддержку малого предпринимательства. Особое внимание новый глава кабмина уделил бюджетной дисциплине и проблемам регионов. Так, еще в статусе кандидата на пост премьера, выступая в Госдуме, Мишустин заявлял о необходимости четко расставлять приоритеты бюджетных расходов. Уже на первых своих совещаниях он назвал недопустимой ситуацию недорасходования утвержденных федеральным бюджетом средств и потребовал разобраться с причинами, которые к этому приводят, "с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности". Поездки и международные контакты Премьер сообщал и о своих планах регулярно ездить в регионы РФ, да и своим заместителям поручал как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные, "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Пока на счету главы правительства только четыре региональные поездки - в Великий Новгород (11 февраля), Курган (25 февраля), Переславль-Залесский в Ярославской области и Кострому (13 марта). Однако с середины марта планы личного погружения в проблемы субъектов РФ скорректировала пандемия коронавируса - теперь глава кабмина общается с губернаторами в удаленном режиме, что не мешает ему глубоко вникать в конкретные ситуации и разбираться с недоработками на местах. Эпидемиологическая ситуация ограничивает сейчас и международные визиты - Мишустин лишь однажды, в конце января - начале февраля, выехал за границу, в Казахстан. Там он принял участие в заседании Евразийского межправсовета, провел двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС и выступил на международном цифровом форуме в Алма-Ате. После этого отправился в Нур-Султан, где провел переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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До закрытия границ премьер успел принять визиты председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, встретиться с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Предполагалось, что Мишустин примет участие в Сочинском инвестиционном форуме - традиционно "премьерском" международном экономическом мероприятии, которое в последние годы проходило в феврале. Однако из-за пандемии коронавируса из соображений безопасности форум решено было отложить. За 100 дней на посту председателя правительства Мишустин провел 15 международных телефонных разговоров, причем четыре из них - с белорусским коллегой Румасом, еще два - с азербайджанским премьером Али Асадовым. В своем знакомстве с коллегами глава кабмина РФ пока в основном сосредоточился на странах СНГ, хотя первый международный телефонный разговор у него состоялся с премьер-министром Финляндии Санной Марин. А 14 апреля Мишустин поговорил с французским премьером Эдуаром Филиппом и пригласил его посетить Россию после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Вирус меняет повестку Тема угрозы распространения коронавируса в РФ появилась в публичной повестке правительства в конце января, когда в стране еще не было выявлено случаев заражения этой инфекцией. А уже 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях. Кабмин создал оперативный штаб по борьбе с вирусом под руководством Голиковой и утвердил план по предупреждению распространения инфекции, постепенно вводя все новые меры для защиты граждан РФ от COVID-19. При этом в целом в повестке премьера значительная доля приходилась на текущую работу по ранее обозначенным приоритетам. Мишустин провел два заседания президиума совета по национальным проектам, на совещаниях говорил о дебюрократизации работы кабмина в целом, о необходимости повышать дисциплину в исполнении поручений, уделял внимание программам развития отстающих регионов, сфере здравоохранения, развитию ипотеки и сферы жилищного строительства. Оперативно кабмин рассматривал и законопроекты, подготовленные по итогам послания президента.

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В марте ситуация стала меняться. В начале месяца срыв сделки стран ОПЕК+ обрушил цены на нефть и курс рубля, что создало риски бюджетных потерь. Параллельно возрастала угроза распространения коронавируса в стране. Кабмин приостановил авиасообщение с рядом стран, закрыл отдельные участки границы, в том числе с Китаем. Горячая пора для кабмина началась с субботы, 14 марта, когда Мишустин объявил о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусом и сам его возглавил. С тех пор премьер провел три десятка совещаний, непосредственно посвященных противодействию вирусу и поддержке граждан и экономики в условиях пандемии, не считая мероприятий у президента. В дополнение к этому были и регулярные еженедельные заседания кабмина, где так или иначе эта тема поднималась. К концу марта правительство поручило временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, отменялись массовые мероприятия, учебные заведения перешли на удаленный режим. По поручению главы государства правительство разработало комплекс мер по поддержке граждан и наиболее пострадавших отраслей промышленности общей стоимостью 2,1 трлн рублей, или свыше 6,5% ВВП РФ. Министр финансов Антон Силуанов заверял, что ведомство не будет секвестрировать федеральный бюджет 2020 года, а найдет средства для поддержки экономики, перераспределив расходы. При этом он не исключил, что бюджет по итогам года будет сведен с дефицитом из-за падения цен на нефть. Эксперты же уверены, что антикризисные меры правительства наверняка потребуют пересмотра расходных статей бюджета, и не исключено, что под секвестр подпадут отдельные национальные проекты. Ожидаемый бюджетный дефицит аналитики оценивают в размере от 4% до 7% и даже 10% ВВП при самом неблагоприятном сценарии. Критика В этих условиях команда правительства не избежала критики в свой адрес. Так, бывший замглавы Минэкономразвития, заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев, давая оценку первым 100 дням работы кабмина, указал на медлительность в поддержке экономики на фоне пандемии. По его словам, правительство действует недостаточно интенсивно, поскольку "даже на то, чтобы оно перешло от [налоговых] каникул и от кредитов к прямому финансированию экономики, понадобился месяц". "Только сейчас, когда уже конец апреля, мы видим, что выдаются первые кредиты на заработную плату", - посетовал он.

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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объяснил такую динамику "наследием предыдущего кабмина", предположив, что "старые методы и низкое качество работы довлеть будут еще долго". "Это очевидно по скорости и эффективности предоставления, например, банковской помощи в период эпидемии, в целом помощи регионам, малому и среднему бизнесу, людям, потерявшим работу", - добавил он. Политик отметил, что "проблем возникало и еще будет возникать много, и некоторые из них приходится решать в ручном режиме на самом высоком уровне". В то же время, подчеркнул лидер справороссов, пандемия коронавируса и резкое обострение экономического кризиса подтвердили "своевременность январской смены правительства и назначения нового премьера". Он добавил, что за 100 дней работы кабмин проявил "такие качества, как высочайший профессионализм, умение оперативно и точно оценить ситуацию и возможные варианты решения". Поддержка В свою очередь председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который не раз позитивно отзывался о Мишустине и его команде, пожелал новому правительству спокойнее относиться к критике. "По себе, памятуя опыт 2008 года, знаю, что в такие моменты много появляется советчиков и критиков, часть этих советов и критики совершенно неадекватна, но из некоторых можно почерпнуть что-то полезное", - сказал он. Кудрин напомнил, что нынешнее правительство было сформировано "с понятной повесткой перезагрузки национальных проектов, цифровизации и повышения эффективности госаппарата - и были видны интересные заходы по этим темам". Однако вскоре повестка абсолютно поменялась, и правительству пришлось переориентироваться на работу с двойным шоком - пандемией и нефтяным кризисом. "Россия и мир вошли в беспрецедентный кризис, и от того, как в ближайшие полгода правительство ответит на этот кризис, видимо, будет зависеть его судьба", - заявил Кудрин.

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