Лавров: ряду стран ЕС "старшие товарищи" не дают просить помощи у РФ по коронавирусу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Некоторые европейские страны и страны НАТО не могут обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом, потому что "старшие товарищи" против. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала в субботу.

"Мы знаем по разным источникам, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Им просто не разрешают делать этого "старшие товарищи", - сказал он.

"Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола, обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей, по-моему, даже за деньги. И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он вдруг неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: "Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать", - привел пример Лавров.

Министр признал, что "не поверил в то, что это могло случиться". Но, по его словам, он лично видел оригиналы соответствующих документов.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии.