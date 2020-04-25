Лавров заявил о резком повышении роли национальных государств в условиях пандемии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Во время пандемии коронавируса роль национальных государств резко повысилась, это проявляется во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале .

"Вывод, по-моему, который вот из этой части противоречий напрашивается, - это резкое повышение роли национальных государств. Посмотрите, в любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, все-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан", - сказал министр о роли национальных государств во время пандемии.

По его словам, страны стараются больше полагаться на себя в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, обнаруживается усталость от навязчивой наднациональной бюрократии, что сейчас "абсолютно очевидно" в Европейском союзе. Как указал министр, в настоящее время внутри объединения ведутся ожесточенные споры, по поводу того, кто будет отвечать за преодоление этого кризиса.

"Я убежден, что мы пока еще не имеем на руках всех фактов, которые позволят сделать всеобъемлющий обобщающий вывод о том, что произошло, и какие уроки из этого необходимо извлечь", - отметил глава МИД, говоря об оценке влияния пандемии на систему международных отношений.

Мировая повестка

Повестка, которую продвигала Россия в мировой политике задолго до пандемии коронавируса, в нынешних условиях подтверждает свою востребованность.

"По большому счету, мы сейчас видим, что те идеалы, которые мы продвигали до вспышки инфекции коронавируса, становятся все более и более востребованными. Не то, чтобы мы подвергали критике сам принцип демократии. Мы подчеркивали, что классическая система либеральной демократии, либеральной идеологии, тем более неолиберальных подходов, которые предполагают абсолютизацию всего того, что является желанием, достоянием личности, себя сегодня серьезно исчерпала в условиях, когда взаимосвязанность современного мира разрушила границы, в том числе и для угроз таких, как терроризм, наркотрафик, организованная преступность, а теперь еще и заразные болезни", - сказал Лавров.

"Мы обращали внимание на то, что, при всей необходимости объединять усилия в борьбе с общими угрозами, нельзя недооценивать и тем более умалять роль суверенных государств. Попытки подмять под себя суверенные государства со стороны наднациональных бюрократических структур наблюдались", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил о категоризации демократических государств, которую предлагают в США, и об инициативе экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт о создании некоего альянса демократических государств. По словам министра, эту идею в некотором смысле продолжают реализовывать. "США определили для себя критерии и, по сути дела, в одиночку набирали в этот альянс желающих из списка тех, кого они включили в годные кандидаты. На самом деле, это была попытка подорвать авторитет многосторонних универсальных организаций, прежде всего ооноцентричной системы", - указал он.

G20 против коронавируса

Решения группы "Большой двадцатки" демонстрируют заинтересованность стран мира в объединении усилий в противодействии коронавирусу, заявил Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что эти решения все-таки показывают заинтересованность всех ведущих государств и всех стран мира в том, чтобы объединять усилия", - указал министр.

По словам министра, внутри G20 были противоречия по борьбе с пандемией, связанные с попытками найти виноватых во вспышке инфекции.

"Не забудем о <...> противоречиях, которые возникли в связи с тем, что в этой группе пытались определить, кто же виноват. Надо ли показать пальцем на одну или несколько стран? На Всемирную организацию здравоохранения? Тем не менее, группа двадцати приняла соответствующее решение", - сказал он.

Министр считает, что нападки на ВОЗ - это стремление оправдать запоздавшие действия правительства. ВОЗ не идеальна, однако она вполне справляется со своей ролью, заявил министр.

"Я считаю, что ВОЗ, которая обязана в соответствии со своим уставом действовать в качестве руководящего и координирующего органа в вопросах здравоохранения, она вполне справляется со своей ролью. Да, не идеально. "Никто не совершенен", - как говорили герои голливудского фильма "В джазе только девушки", - сказал он.

Эффективность правительств

По словам Лаврова, азиатские страны с сильной государственной вертикалью эффективно действуют в борьбе с коронавирусом.

"Среди стран, демократический базис которых никем из наших западных друзей сомнению не подвергается, также наиболее эффективно действуют режимы, правительства, которые не относятся к числу пионеров и идеалов либерализма. Я имею в виду азиатские страны - Южную Корею, Японию, Сингапур, - страны с достаточно сильной государственной вертикалью, хотя их никто не лишает звания демократий", - сказал он.

"Я не хочу, конечно, злорадствовать по поводу того, что учителя демократии испытывают сложности. Наоборот, мы солидарны со всеми, кто сейчас принял на себя самый тяжелый удар коронавируса, оказываем по мере своих возможностей помощь, в том числе на основе взаимности, - отметил министр. - Но в целом, если анализировать способности государств противостоять данной угрозе, - да, конечно же, эта статистика достаточно убедительна".

Как обратил внимание Лавров, задолго до текущих событий была возможность убедиться, что страны, которые исповедуют либеральный миропорядок, "в случаях, когда речь идет об их жизненно важных, узкокорыстных интересах, могут действовать весьма и весьма нелиберально". "Вспомните, как эти либералы бомбили бывшую Югославию, как они бомбили Ирак под абсолютно ложным предлогом, за что потом извинялся Тони Блэр, когда признал, что не было никакого оружия массового уничтожения. И, конечно, то, что произошло с Ливией, то, что сейчас США пытаются делать с Венесуэлой, - это отнюдь не либеральные методы, заточенные на то, чтобы главным критерием было благополучие человека", - заявил глава МИД РФ.

Онлайн-контакты

По мнению Лаврова, дипломатические контакты в онлайн-формате едва ли могут завершиться серьезной договоренностью, требующей прямых контактов между дипломатами.

"Может быть, их потому и называют неформальными, что они едва ли могут завершиться какой-то серьезной договоренностью, требующей более доверительных форм общения, имею в виду, прежде всего, прямые контакты между дипломатами, в том числе так называемые встречи тет-а-тет", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, что для него значит онлайн-дипломатия.

По его словам, есть вещи, которые не следует затрагивать в онлайн-режиме.

"Потому что каких-то серьезных секретов мы наверное не будем обсуждать даже в реальной жизни, каких-то заговоров не будем плести, но порой информация, которая требует прояснений у партнера, она не терпит публичности, - сказал Лавров. - И для того, чтобы выработать правильную, отвечающую международно-правовым нормам линию по целому ряду проблем иногда приходится обсудить вещи, которые лучше в режиме онлайн не затрагивать".

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