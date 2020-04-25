Лавров рассказал о странах, "подпевающих" США в претензиях к Китаю во время пандемии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Несколько государств поддерживают США и обвиняют Китай в разразившейся пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале .

По его словам, тенденции, проявлявшиеся в мире последнюю пару десятков лет, в условиях пандемии "существенно ускорились и обострились".

"Посмотрите хотя бы на то, что происходит между Соединенными Штатами и Китаем. Соединенным Штатам активно подпевают англичане, австралийцы, ряд европейских стран, требуя от Китая чуть ли не компенсации, угрожая арестом имущества, арестом счетов для того, чтобы как бы Китай расплатился за те ошибки, которые ему вменяют в ходе первых недель, первых месяцев этой инфекции".