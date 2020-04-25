Лавров: дата и коммюнике видеоконференции лидеров "пятерки" Совбеза ООН согласовываются

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Дата проведения видеоконференции лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и коммюнике по итогам этого разговора в настоящий момент согласовываются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Сейчас, в дополнение к этой инициативе (очной встрече лидеров, - прим. ТАСС), которая была выдвинута безотносительно коронавируса, обсуждается возможность онлайн контакта в формате видеоконференции для того, чтобы лидеры пятерки могли произнести свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было сказано "двадцаткой" и Генеральной Ассамблеей ООН, - сказал Лавров. - Это было предложение президента Франции, мы с ним согласились, как и остальные участники "пятерки". Сейчас согласовываются дата и то коммюнике, которое мы хотели бы выпустить по итогам такого разговора".

Саммит постоянных членов Совбеза ООН

Саммит постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), который будет посвящен широкому кругу вопросов глобальной стабильности и безопасности, может состояться в этом году, заявил министр иностранных дел России.

"Разговор на таком саммите (постоянных членов СБ ООН - прим. ТАСС) должен идти - мы сейчас об этом договариваемся с нашими коллегами - о самом широком подходе к обеспечению стратегической стабильности и глобальной безопасности во всех без исключения измерениях, - сказала министр. - Надеюсь, такой саммит состоится в этом году и будет полезен для всего мирового сообщества".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что инициатива проведения саммита, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным, направлена на то, чтобы лидеры стран "пятерки" СБ ООН "осознали и реализовали свою особую ответственность, возложенную Уставом ООН, за поддержание международного мира и безопасности". Министр также констатировал, что международное сообщество должно сделать так, чтобы многополярность перестала быть лозунгом и начала воплощаться в конкретные дела.

"Уже невозможно уйти от факта, что крупных держав, крупных центров мирового роста, мирового влияния гораздо больше, чем одна, две или три, - резюмировал глава МИД РФ. - Нужно из этого исходить и готовиться к тому, что все равно придется искать консенсус, работать на основе тех принципов, которые заложены в Уставе ООН и до сих пор доказывают свою актуальность".