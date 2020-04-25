Лавров: видеоконференция глав МИД "нормандского" формата запланирована на следующую неделю

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию на предстоящей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - отметил министр.

Результаты от переговоров

Предстоящие на следующей неделе переговоры в видеформате глав МИД нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) вряд ли принесут результат, заявил министр иностранных дел России.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции, - сказал он. - Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине".

Выполнение Минских соглашений

Россия убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет мира в Донбассе, но ему пока не позволяют добросовестно двигаться в этом направлении, заявил Сергей Лавров.

"С сожалением вынужден констатировать, что при всей нашей убежденности, что президент Зеленский искренне хочет мира, как он и говорил во время предвыборной кампании, мы пока не видим, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения Минского комплекса мер от февраля 2015 года", - сказал глава МИД РФ.

Саботаж политической части решений саммита

Украина мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", заявил Сергей Лавров.

"Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей, где президент [Украины] Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. И второе - приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве. Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет", - подчеркнул глава МИД РФ.