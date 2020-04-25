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Россия не считает нужным создание структур, параллельных международным институтам

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что международное гуманитарное право опирается на универсальные конвенции, в которых участвуют все государства-члены ООН

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва не считает нужным создание "узких кругов единомышленников", параллельных международным организациям. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Как напомнил глава МИД РФ, в прошлом году Франция и Великобритания выдвинули идею создания альянса мультилатералистов, пригласив в него определенных участников, чтобы обеспечивать "миропорядок, основанный на правилах". "Мы пытались выяснить, чем этот термин отличается от международного права, которое до сих пор все защищали. Внятного ответа не получили", - указал министр.

Однако из того, кто привлекается к продвижению мультилатерализма в интересах сохранения "порядка, основанного на правилах", можно сделать некоторые выводы. "Когда Франция и Великобритания выдвигали эту инициативу, они заявили, что ключевую роль в реализации инициативы мультилатерализма будут играть европейские институты, а сам Евросоюз является краеугольным камнем многосторонней системы, то есть того самого мультилатерализма, - пояснил Лавров. - На этой философии уже образуются определенные секторальные объединения, альянсы".

Российский министр напомнил о "Парижском призыве к доверию и безопасности в киберпространстве", принятом на фоне усилий российской стороны по продвижению темы кибербезопасности "в универсальном формате, а не в узком кругу единомышленников". "В ООН идет работа, в которой участвуют все государства-члены этой организации, над выработкой правил ответственного поведения в киберпространстве. Франция, Германия, кто угодно имеют полное право участвовать в этой работе, - обратил внимание глава МИД РФ. - Но, тем не менее, создается отдельный механизм по проблемам доверия и безопасности в киберпространстве".

Кроме того, параллельно со структурами ООН был провозглашен "Призыв к действиям по укреплению соблюдения норм международного гуманитарного права", в нем участвуют чуть больше 40 стран. "Но разве международное гуманитарное право не опирается на универсальные конвенции, в которых участвуют все государства-члены ООН? - отметил Лавров. - Зачем создавать параллельную структуру?".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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