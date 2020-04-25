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Путин наградил замглавы МИД Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент отметил его вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Грушко Александра Викторовича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Александр Грушко - российский дипломат, родился 25 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1977 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005 - 2012 годах - заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций. В 2012 - 2018 годах - постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. С 22 января 2018 года - заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2004), награжден орденами Дружбы (2000), Почета (2012), Александра Невского (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996), также отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015).

Теги
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