В Думе заявили, что у посольства КНДР нет информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Посольство КНДР в Москве на утро воскресенья не располагает данными об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, а ориентироваться в таких вопросах надо на официальную информацию. Об этом заявил ТАСС руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"Я сегодня разговаривал с посольством, вы знаете, появились некие публикации (о здоровье Ким Чен Ына). Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя (КНДР) нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства", - уточнил он.

Тайсаев добавил, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в связи с годовщиной первой встречи лидеров РФ и КНДР во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии у них данных о болезни Ким Чен Ына.

В четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.