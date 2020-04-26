{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

КПРФ осенью направит делегацию в КНДР, если спадет напряжение с пандемией

Понимания, когда КНДР может открыть границы для иностранцев, пока нет, отметил руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. КПРФ планирует направить делегацию в КНДР в октябре этого года по случаю 75-й годовщины со дня основания правящей Трудовой партии Кореи, если к тому времени напряжение вокруг ситуации с пандемией коронавируса в мире пойдет на спад. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В этом году в Северной Корее будут отмечать 75-ю годовщину создания Трудовой партии Кореи. Туда, если напряжение спадет с пандемией, безусловно, мы направим делегацию. Это октябрь-месяц", - сказал он. По его словам, эта тема в числе прочих поднималась на встрече с новым послом КНДР в России Син Хон Чхолем, которого депутат охарактеризовал как "очень грамотного, очень толкового" человека.

Тайсаев отметил, что из-за сложной ситуации с пандемией в мире понимания, когда КНДР может открыть границы для иностранцев, пока нет. "Мы эти вопросы, безусловно, поднимали и обсуждали, но пока решения нет, никто не знает, как все будет развиваться. Поэтому, как только напряжение спадет, безусловно, мы готовы [направить делегацию]", - заключил он.

Теги
КНДРТайсаев, Казбек КуцуковичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков раскрыл "секреты" устройства телефона, которым пользуется Путин
Пресс-секретарь рассказал, что президент активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС