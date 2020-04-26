КПРФ осенью направит делегацию в КНДР, если спадет напряжение с пандемией

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. КПРФ планирует направить делегацию в КНДР в октябре этого года по случаю 75-й годовщины со дня основания правящей Трудовой партии Кореи, если к тому времени напряжение вокруг ситуации с пандемией коронавируса в мире пойдет на спад. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"В этом году в Северной Корее будут отмечать 75-ю годовщину создания Трудовой партии Кореи. Туда, если напряжение спадет с пандемией, безусловно, мы направим делегацию. Это октябрь-месяц", - сказал он. По его словам, эта тема в числе прочих поднималась на встрече с новым послом КНДР в России Син Хон Чхолем, которого депутат охарактеризовал как "очень грамотного, очень толкового" человека.

Тайсаев отметил, что из-за сложной ситуации с пандемией в мире понимания, когда КНДР может открыть границы для иностранцев, пока нет. "Мы эти вопросы, безусловно, поднимали и обсуждали, но пока решения нет, никто не знает, как все будет развиваться. Поэтому, как только напряжение спадет, безусловно, мы готовы [направить делегацию]", - заключил он.