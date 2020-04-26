Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" , фрагмент которой ведущий передачи Владимир Соловьев выложил в своем Telegram-канале.

"Я думаю, что на этой неделе (начинающейся 27 апреля - прим. ТАСС) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - сказал представитель Кремля.

Он, однако, назвал очевидным, что "выход из этой ситуации будет поэтапный". "Это вот однозначно можно сказать", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что саму "эту этапность еще предстоит разработать".

Из-за ситуации с коронавирусом в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах России введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.