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Песков назвал новый состав правительства России "блестящим и энергичным"

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что кабмин способен работать в условиях кризиса

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Такую оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное, - отметил он. - Очевидно, что правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, они занимаются этим со всем самопожертвованием".

"Очевидно, что работа идет напряженная, тяжелая, она не терпит раскоординированности", - добавил представитель Кремля.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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