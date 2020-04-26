Песков назвал работу российских властей для преодоления кризиса методичной и слаженной

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что власти работают слаженно и спокойно, чтобы вырабатывать меры для преодоления кризиса и последствий пандемии коронавируса.

"Кризис, кризисные явления, вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме", - констатировал представитель Кремля в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Таким образом он прокомментировал ситуацию в автомобильной промышленности, развитию которой было посвящено совещание у главы государства Владимира Путина на этой неделе.

По мнению Пескова, "вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два вперед". "Поэтому требуется особая ответственность, чтобы принимать решения", - считает он. Представитель Кремля отметил слаженность работы команды правительства, президента, его Администрации, которые в этих нелегких условиях работают "методично, слаженно, спокойно".