{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков назвал работу российских властей для преодоления кризиса методичной и слаженной

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы на год или два вперед

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что власти работают слаженно и спокойно, чтобы вырабатывать меры для преодоления кризиса и последствий пандемии коронавируса.

"Кризис, кризисные явления, вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме", - констатировал представитель Кремля в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Таким образом он прокомментировал ситуацию в автомобильной промышленности, развитию которой было посвящено совещание у главы государства Владимира Путина на этой неделе.

По мнению Пескова, "вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два вперед". "Поэтому требуется особая ответственность, чтобы принимать решения", - считает он. Представитель Кремля отметил слаженность работы команды правительства, президента, его Администрации, которые в этих нелегких условиях работают "методично, слаженно, спокойно".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков раскрыл "секреты" устройства телефона, которым пользуется Путин
Пресс-секретарь рассказал, что президент активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС