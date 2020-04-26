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Песков заявил, что Путин мог бы стать экспертом в вирусологии

По словам пресс-секретаря российского лидера, президент всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает, то же самое касается вирусологии. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в воскресенье в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это его рабочие принципы: он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом", - рассказал Песков. Он напомнил шутку Путина на одном из недавних совещаний о том, что "вся страна превратилась в вирусологов". "У меня нет сомнений, что он (Путин - прим. ТАСС) на пути становления как вирусолог находится", - заключил представитель Кремля.

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