Песков раскрыл "секреты" устройства телефона, которым пользуется Путин

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у главы государства Владимира Путина.

На этой неделе президент провел несколько бесед с губернаторами различных регионов в режиме видеоконференции. По ходу разговора Путин вызывал на связь представителей правительства, чтобы задать уточняющие вопросы или дать поручения.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Песков поделился "секретами" устройства телефонного аппарата, которым пользуется глава государства, которому достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. Представитель Кремля пояснил, что "там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов".

Пресс-секретарь отметил, что такой режим работы Путина - "это никакая не новация". "Это обычная практика президента. Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", - объяснил Песков.