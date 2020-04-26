Песков: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путину доложено было [об этой мозаике]", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос агентства о том, известно ли президенту об этом проекте. "Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано", - передал слова главы государства Песков.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот". Ранее на этой неделе в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках был виден фрагмент мозаики с изображением Путина, а также ряда других политических деятелей современной России.