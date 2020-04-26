Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов запланировано на 28 апреля, на нем он может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом. Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

"Ждем заявление президента во вторник", - сказал Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кувшинников предполагает продление режима нерабочих дней "как минимум до 11 мая".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове, что 28 апреля, как ожидается, президент будет заслушивать отчеты глав регионов. "После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения <…> 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия", - сказал Аксенов.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.