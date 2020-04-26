Эксперт: запад продолжит нападки в связи с оказываемой Россией помощью другим странам

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Западные страны продолжат нападки на Россию связи с помощью, которую она оказывает другим странам в сложившемся кризисе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в воскресенье директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Аналитик отметил, что сегодня распространяются инсинуации по теме помощи России другим странам в условиях пандемии, но даже в большей степени они касаются Китая. "Кризис очень много на что повлиял, но он никак не изменил повестку политическую, он ее, скорее, усугубил. И то, что было ранее, оно, видимо, сохраняется и сохранится и после. Сейчас дипломатия несколько парализована вся, однако когда она начнет выходить из состояния анабиоза, то все вернется примерно в том же наборе, что и было, но усугубившись", - сказал он.

Лукьянов пояснил, что все обвинения и подозрения в адрес России и Китая связаны с тем, что на Западе есть ощущение, что вся система трансатлантических отношений очень сильно пострадала от того, как разные участники этой системы реагировали на пандемию.

"В этих условиях тем более важно указать на другие темы и найти какого-то противника, на которого можно сваливать происходящее или как минимум отвести внимание", - подчеркнул он. Поэтому, как указал эксперт, происходит все то же, что и было, только сейчас ситуация усугубилась из-за внутренних проблем западного сообщества.

При этом, по словам Лукьянова, как-то противодействовать этим инсинуациям бессмысленно. "Это глубинные пласты. Если Россия считает необходимым помогать кому-то по любым причинам - гуманитарным, политическим или еще каким-то - значит, надо помогать. А какую реакцию это вызывает - это, строго говоря, не наши проблемы. Пусть они сами разбираются", - добавил он.

При этом эксперт отметил, что ожидать всплеска благодарности за оказываемую помощь также не стоит, так как такое обычно не случается. "Но, как правило, помощь оказывается по каким-то конкретным причинам и соображениям, ими и надо руководствоваться", - заключил собеседник агентства.