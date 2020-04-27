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Володин отметил, что от эффективности работы парламента зависит качество жизни граждан

Необходимо "оперативно принимать эффективные решения", говорится в поздравлении спикера Госдумы с Днем российского парламентаризма

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем российского парламентаризма отметил, что от эффективности работы парламента зависит качество жизни граждан и уровень развития страны.

"Институт парламентаризма - важная часть системы публичной власти, представляющая интересы народа России, от эффективности которого зависит законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, повышение качества жизни наших граждан", - говорится в поздравлении спикера, опубликованном в понедельник на сайте нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что сегодня парламентариям необходимо "оперативно принимать эффективные решения", опираясь на поддержку граждан. В частности, речь идет о решениях, направленных "на оказание помощи семьям с детьми, реализацию мер поддержки экономики".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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