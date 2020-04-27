Песков заявил, что беспрецедентная угроза COVID-19 стала причиной переноса парада Победы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что решение о переносе парада Победы было очень трудным для главы государства Владимира Путина.

"Я думаю, что эти решения дались действительно тяжело", - сказал представитель Кремля о переносе парада Победы в интервью "Аргументам и фактам". Он подчеркнул: "Но речь идет о жизни и здоровье людей. Речь идет о беспрецедентной опасности".

"Конечно, эпидемиологические угрозы у нас были много раз за последние лет 20 - атипичная пневмония, птичий грипп и т. д. Но ни разу еще эти угрозы не разрастались до таких масштабов", - пояснил Песков. По его мнению, "нынешний вызов необычный, и он потребовал таких решений, которые еще несколько месяцев назад нельзя было себе представить".

16 апреля Путин объявил о решении перенести парад Победы, поскольку подготовку к нему невозможно вести в условиях распространения коронавируса. Президент обещал, что празднование Дня Победы пройдет позже в этом году.