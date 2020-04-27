В МИД заявили, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военного

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ни одного российского военнослужащего в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник в разделе "Недостоверные публикации" сообщении МИД РФ.

"Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли, в МИД не поступало", - отметили в министерстве.