Путин: РФ, США и Великобритании надо использовать опыт союзничества времен Второй мировой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия, США и Великобритания перед лицом современных глобальных угроз должны использовать опыт истинного союзничества, накопленный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к организаторам и гостям проходящей в Государственном архиве РФ историко-документальной выставки "Сталин - Черчилль - Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". Текст обращения размещен на сайте организаторов проекта.

"Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что "несмотря на политические расхождения и разные, порой диаметрально противоположные взгляды на происходящие события, руководители Советского Союза, Великобритании и США смогли правильно расставить приоритеты, подняться над личными амбициями и по ключевым вопросам прийти к взаимному согласию, выработать общие подходы к сложным проблемам в интересах окончания Второй мировой войны, установления глобальной системы безопасности, основанной на коллективных действия и Уставе ООН".

Президент РФ добавил, что Москва высоко ценит вклад "союзников по оружию в разгром нацизма". "Вместе с солдатами и офицерами Красной армии они плечом к плечу сражались с жестоким и беспощадным врагом, отстаивали идеалы свободы и гуманизма. Вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу, и об этом убедительно свидетельствуют уникальные архивные документы, представленные на выставке, причем многие из них впервые", - добавил Путин.

Глава государства назвал исключительно важным, что Федеральное архивное агентство продолжает реализацию научно-образовательного проекта, посвященного поворотным, ключевым вехам истории XX столетия и вслед за двумя крупными содержательными выставками о причинах и начале Второй мировой войны открыло новую историко-документальную экспозицию "Сталин - Черчилль - Рузвельт: Совместная борьба с нацизмом", рассказывающую о сотрудничестве держав - союзников по антигитлеровской коалиции в годы войны.

"Уверен, что выставка вызовет широкий общественный интерес и будет содействовать сохранению исторической правды. И конечно, особые слова благодарности ее организаторам - за большой, кропотливый, подвижнический труд", - заключил Путин.