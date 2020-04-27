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Лавров: опыт взаимодействия антигитлеровской коалиции сохраняет актуальность по сей день

По словам главы МИД России, сегодня с оглядкой на события военных лет можно с уверенностью утверждать, какое огромное значение имеют для всех уроки прошлого

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Плодотворный диалог СССР, Соединенных Штатов и Великобритании в период Второй мировой войны является уникальным и сохраняет свою актуальность и сейчас. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова на открытии историко-документальной выставки "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба против нацизма". Его текст размещен в понедельник на сайте МИД РФ.

По словам министра, сегодня с оглядкой на события военных лет можно с уверенностью утверждать, какое огромное значение имеют для всех уроки прошлого.

"Один из них заключается в том, что эффективно справиться с общими для всего человечества вызовами и угрозами можно, лишь объединившись, - пояснил министр. - Это наглядно продемонстрировала сформированная в период Второй мировой войны антигитлеровская коалиция, слаженные усилия которой способствовали приближению Победы над врагом".

Как напомнил глава МИД РФ, государствам "большой тройки" удалось преодолеть целый ряд противоречий, в том числе идеологического характера, и объединиться для спасения цивилизации от всех ужасов нацизма. "В России всегда помнят о вкладе союзников в общее дело", - подчеркнул он.

"Стержневым элементом нашего "братства по оружию" стал плодотворный диалог между лидерами СССР, США и Великобритании, - указал Лавров. - В непростой период доверительные контакты между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем позволяли оперативно принимать важные военно-стратегические и политические решения, а в конечном счете сплотить страны и народы во имя искоренения преступной идеологии человеконенавистничества".

Представленные на выставке уникальные архивные документы убедительно и ярко повествуют о той напряженной работе, которую вели руководители трех государств, обратил внимание глава МИД РФ.

"Вникая практически во все, даже, казалось бы, незначительные вопросы, они могли вычленять главное, сосредотачиваться на объединительных моментах и одновременно отодвигать на второй план имеющиеся разногласия, - указал министр. - Убежден: этот бесценный опыт взаимодействия выходит за временные рамки военных лет и сохраняет свою актуальность по сей день. Разумеется, подходы различных стран к тем или иным глобальным и региональным проблемам могут не во всем совпадать. Однако есть ценности, перед которыми меркнут любые сиюминутные, конъюнктурные соображения и расчеты".

Такой ценностью, по мнению Лаврова, прежде всего является обеспечение неотъемлемого права народов на мирную, достойную жизнь. "Решать эту задачу необходимо путем сложения усилий всего мирового сообщества с опорой на универсальные международно-правовые нормы, закрепленные в Уставе ООН, и на принцип равной и неделимой безопасности, провозглашенный в решениях саммитов ОБСЕ", - заключил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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