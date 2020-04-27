Лавров: дата видеоконференции лидеров "пятерки" СБ ООН по коронавирусу согласовывается

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дата проведения видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с коронавирусом согласовывается. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано, в принципе, проведение видеоконференции. Сейчас решается, в какой конкретный день она может состояться ", - сказал он.