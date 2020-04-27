{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: дата видеоконференции лидеров "пятерки" СБ ООН по коронавирусу согласовывается

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дата проведения видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с коронавирусом согласовывается. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано, в принципе, проведение видеоконференции. Сейчас решается, в какой конкретный день она может состояться ", - сказал он.

Реклама на ТАСС
Лавров: Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы
Это будет главной темой будущих переговоров, отметил министр иностранных дел РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС