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Лавров: Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы

Это будет главной темой будущих переговоров, отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Москва надеется, что на следующих переговорах с Вашингтоном удастся обсудить вопрос о выводе американского ядерного оружия из Европы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Это [вывод ядерного оружия США из Европы] будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами", - сказал он.

Россия готова как можно скорее возобновить с США диалог по контролю над новыми видами вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), добавил Лавров.

"В ходе недавних разговоров было подтверждено и четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше, чем через год истекает Договор об СНВ, и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их уже обсуждать за рамками договора СНВ-3", - сказал он.

Лавров указал на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом согласовали такой диалог, однако "практически ничего из этого не воплотилось в жизнь".

"Очередной раунд диалога по стратегической стабильности состоялся в январе, но никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили", - добавил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, Дональд
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