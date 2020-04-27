Лавров: Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Москва надеется, что на следующих переговорах с Вашингтоном удастся обсудить вопрос о выводе американского ядерного оружия из Европы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Это [вывод ядерного оружия США из Европы] будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами", - сказал он.

Россия готова как можно скорее возобновить с США диалог по контролю над новыми видами вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), добавил Лавров.

"В ходе недавних разговоров было подтверждено и четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше, чем через год истекает Договор об СНВ, и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их уже обсуждать за рамками договора СНВ-3", - сказал он.

Лавров указал на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом согласовали такой диалог, однако "практически ничего из этого не воплотилось в жизнь".

"Очередной раунд диалога по стратегической стабильности состоялся в январе, но никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили", - добавил министр.