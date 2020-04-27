Нарышкин заявил, что из сотрудничества Сталина, Рузвельта и Черчилля стоит извлечь уроки

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Современному миру еще предстоит извлечь уроки из сотрудничества "большой тройки" (СССР, США и Великобритания) во время Второй мировой войны. Об этом говорится в приветствии председателя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина, приуроченного к открытию историко-документальной выставки "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба против нацизма". Текст размещен в понедельник на сайте Росархива.

"Формирование "большой тройки" происходило постепенно, - отметил он. - Сталин, Черчилль и Рузвельт были людьми разных политических взглядов, лидерами конкурирующих государств. И тем важнее для истории, для нас с вами понимание того факта, что им удалось в конечном итоге не только оставить в стороне свои прежние разногласия, но и объединить усилия и ресурсы своих стран для победы над общим страшным врагом - фашизмом".

Председатель РИО отметил, что долгий путь от провальных переговоров в Москве летом и осенью 1939 года до Ялтинской конференции в феврале 1945 года был отмечен многими победами советской дипломатии.

"Это и первые поставки военной техники и продовольствия по ленд-лизу, это и встреча "большой тройки" в Тегеране, и, конечно, открытие второго фронта в Нормандии, - продолжил он. - Новый миропорядок, формировавшийся в те тревожные годы, безусловно, был не лишен внутренних противоречий. Однако он смог не только обеспечить восстановление буквально из руин Европы, но и обеспечил, причем впервые в истории, долгий, полувековой период глобальной стабильности на континенте. Мне представляется, что нам еще предстоит извлечь многие важные уроки из встреч "большой тройки" в Тегеране, Ялте и Потсдаме".

Нарышкин отметил, что на организованной Федеральным архивным агентством и его зарубежными партнерами выставке представлены ценнейшие исторические раритеты: переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля, подписанные ими в Тегеране, Ялте и Потсдаме важнейшие документы и другие свидетельства той эпохи.

Виртуальный проект доступен на сайте Росархива и отраслевом портале "Архивы России".