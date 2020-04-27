Лавров назвал несправедливыми нападки в адрес ВОЗ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что та утаивала информацию о развитии ситуации с распространением коронавируса, несправедливы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Специальные учреждения системы ООН остаются безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в соответствующих областях. Это в полной мере относится и к деятельности ВОЗ, - сказал Лавров. - Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее все вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными, несправедливыми. Организация на всех этапах кризиса, по нашей оценке, по оценке большинства государств, действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги и распространяла информацию, свои рекомендации всем государствам".

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".