Лавров: руководство Еврокомиссии не демонстрирует попыток пересмотра отношений с Москвой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия не видит со стороны руководства Еврокомиссии попыток пересмотреть политику на российском направлении. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Хотя новый высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, не раз декларировал свое намерение начать пересмотр, обзор политики Евросоюза на российском направлении, пока мы ничего не видели, - отметил Лавров. - Но мы всегда открыты к разговору с любыми структурами Европейского союза".

Он подчеркнул, что Россия в отношениях с ЕС не руководствуется обидами и, развивая двусторонние отношения с отдельными членами объединения, не пытается тем самым навредить европейской интеграции. "Попытка обвинить нас в том, что мы что-то разваливаем, какие-то клинья вбиваем, - это попытка с негодными средствами", - отметил глава МИД РФ.

"Если вы не хотите выполнять имеющиеся соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, как же мы можем вас заставить с нами общаться?" - задался вопросом Лавров.

"Есть страны, которые в полном соответствии с полномочиями, которые им оставил Европейский союз на национальном уровне, развивают сотрудничество с РФ, причем весьма и весьма успешно", - отметил министр. Он пояснил, что в число таких государств входят Франция, Италия, Венгрия и ряд других.

Пагубность концепции мультилатерализма

По словам Лаврова, Россия сделает все, чтобы разъяснить западным странам пагубность концепции мультилатерализма и уникальность Устава ООН.

"Франция и Германия уже второй год продвигают концепцию мультилатерализма, выступив за создание альянса его сторонников. Я задавал вопрос, почему Франция, Германия и страны, которые пошли за ними, считают, что многосторонность - это нечто иное, чем ООН. Ответа пока не получил, - сказал глава МИД РФ. - Мы будем делать все, чтобы разъяснять пагубность сценариев, которые опираются на любые иные конструкции, кроме Устава ООН".

По его словам, все государства "должны быть частью международных усилий". "Кто-то будет более активным, кто-то менее. Большие страны по определению имеют больший вес, а страны поменьше традиционно ориентируются на мнение крупных государств, - объяснил министр. - Но сути дела это не меняет. Можно быть лидером, но нельзя никого оставлять в стороне, тем более делать это по идеологическим причинам".

Лавров назвал самоуверенными и невежливыми призывы ЕС равняться на него, ведь подлинная многосторонность воплощена именно в ООН.

"Поэтому выстраивание всяких альянсов за рамками этой уникальной, абсолютно легитимной многосторонней структуры всегда вызывает вопросы, - подчеркнул министр. - Попытки уводить неудобные для наших западных коллег темы за рамки ООН и решать их в своем кругу, а потом представлять их как проявление коллективного творчества мы наблюдаем в разных сферах, в том числе нераспространения химического оружия, распространения информации и защиты пространства".