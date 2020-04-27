В Мурманской области руководитель регионального СМИ впервые стал советником губернатора

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Руководитель информационного агентства "СеверПост.ru" Дмитрий Высоцкий назначен советником губернатора Мурманской области по информационной политике, такое в регионе произошло впервые. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве.

"Я хотел бы представить нового члена нашей команды, это Дмитрий Высоцкий, известный многим нашим коллегам, теперь он будет трудиться в правительстве, в данный момент в качестве моего советника по информационной политике. Поэтому, добро пожаловать!" - сказал Чибис.

Губернатор попросил всех сотрудников правительства оказывать содействие вновь назначенному советнику и обеспечить конструктивное и полное взаимодействие, особенно в период пандемии, когда очень важно своевременно информировать население.

"Давайте сделаем так, чтобы в четкой и слаженной сцепке мы работали для того, чтобы информировать наших людей о том, что мы делаем, зачем мы делаем, и очень четко видеть и чувствовать те проблемы, на которые власть должна реагировать", - подчеркнул глава региона.

По информации правительства, Дмитрий Высоцкий с 1999 года работает в средствах массовой информации. В послужном списке - радио Североморска, телеканал "ТВ-21", корпункт телеканала "НТВ", до 2013 - руководитель корреспондентского пункта телеканала "Россия-1" в Мурманской области. Высоцкий - создатель самого цитируемого в регионе информационного агентства "СеверПост.ru" (по данным "Медиалогии").