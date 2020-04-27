Лавров заявил, саммит "нормандской четверки" пока не имеет смысла из-за позиции Киева

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией в формате видеоконференции для студентов МГИМО.

"Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - сказал он.

Лавров добавил, что предложения ФРГ по обсуждению ситуации в Донбассе пока не включают вопросы о политической реформе на Украине. К сожалению, то, что сказал [глава МИД ФРГ] Хайко Маас, а именно, что он надеется придать импульс выполнению решений саммита "нормандской четверки" в Париже, <…> не отражается в тех предложениях, которые Германия сейчас внесла в качестве повестки дня нашего министерского контакта, - подчеркнул он. - Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера <…> Там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство".

Глава МИД РФ пояснил, что Германия в качестве повестки дня предстоящего министерского контакта "нормандской четверки" внесла пункты "исключительно про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик".

По словам Лаврова, предстоит "большая битва" за то, чтобы "заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита".