Путин проведет совещание по пожарам и паводкам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.
"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. По его словам, "будет профильный доклад главы МЧС Евгения Зиничева".
Представитель Кремля уточнил, что в совещании примут участие руководители нескольких регионов: Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской областей. Кроме того, приглашены вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
На данный момент площадь лесных пожаров превышает 43 тыс. га. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.