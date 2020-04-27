Путин проведет совещание по пожарам и паводкам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. По его словам, "будет профильный доклад главы МЧС Евгения Зиничева".