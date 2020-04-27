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Путин проведет совещание по пожарам и паводкам

В совещании, в частности, примут участие руководители Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской областей
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. По его словам, "будет профильный доклад главы МЧС Евгения Зиничева".

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Представитель Кремля уточнил, что в совещании примут участие руководители нескольких регионов: Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской областей. Кроме того, приглашены вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

На данный момент площадь лесных пожаров превышает 43 тыс. га. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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