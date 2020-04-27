Путин 28 апреля обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, как планируется, проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в котором примут участие главы всех регионов РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президентского уровня, то на завтра [28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, в нем должны принять участие все главы регионов.