{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин 28 апреля обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом

Совещание пройдет в режиме видеоконференции, в нем должны принять участие все главы регионов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, как планируется, проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в котором примут участие главы всех регионов РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президентского уровня, то на завтра [28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, в нем должны принять участие все главы регионов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лавров: руководство Еврокомиссии не демонстрирует попыток пересмотра отношений с Москвой
Министр подчеркнул, что Россия в отношениях с ЕС не руководствуется обидами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС