Лавров заявил, что РФ продолжит помогать сторонам ливийского кризиса в деле урегулирования

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия намерена и дальше оказывать помощь двум основным конфликтующим силам в Ливии в процессе мирного урегулирования. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"В ходе всех инициатив, которые принимались в свое время Францией, Италией и ОАЭ для реанимирования прямого диалога между сторонами конфликта в Ливии, мы всегда призывали исходить из принципа того, что решения должны быть одобрены непосредственно участниками этого конфликта, а мы будем лишь помогать им сесть за стол переговоров, - сказал он. - В большинстве случаев, как, например, в ходе Берлинской конференции, наши призывы оставались неуслышанными. Тем не менее, Россия будет и дальше стараться помочь Ливии выйти из этого глубочайшего кризиса".

По словам министра, необходимо вернуться к логике выработки таких подходов, которые будут предметом договоренности самих конфликтующих сторон в лице Фаиза Сарраджа и фельдмаршала Халифы Хафтара. "Этим должен заниматься спецпредставитель генсека ООН по Ливии, но, к сожалению, Гасан Саляме, который до недавнего времени вел это сложное досье, ушел в отставку", - обратил внимание Лавров.

"Мы считаем, что необходимо как можно скорее назначить замену господину Саляме, причем это, конечно, должен быть представитель страны региона, которая входит в Африканский союз", - подчеркнул глава МИД РФ.