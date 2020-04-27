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Переговоры о перемирии в Ливии

Лавров заявил, что РФ продолжит помогать сторонам ливийского кризиса в деле урегулирования

Решения должны быть одобрены непосредственно участниками этого конфликта, отметил глава МИД России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия намерена и дальше оказывать помощь двум основным конфликтующим силам в Ливии в процессе мирного урегулирования. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

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"В ходе всех инициатив, которые принимались в свое время Францией, Италией и ОАЭ для реанимирования прямого диалога между сторонами конфликта в Ливии, мы всегда призывали исходить из принципа того, что решения должны быть одобрены непосредственно участниками этого конфликта, а мы будем лишь помогать им сесть за стол переговоров, - сказал он. - В большинстве случаев, как, например, в ходе Берлинской конференции, наши призывы оставались неуслышанными. Тем не менее, Россия будет и дальше стараться помочь Ливии выйти из этого глубочайшего кризиса".

По словам министра, необходимо вернуться к логике выработки таких подходов, которые будут предметом договоренности самих конфликтующих сторон в лице Фаиза Сарраджа и фельдмаршала Халифы Хафтара. "Этим должен заниматься спецпредставитель генсека ООН по Ливии, но, к сожалению, Гасан Саляме, который до недавнего времени вел это сложное досье, ушел в отставку", - обратил внимание Лавров.

"Мы считаем, что необходимо как можно скорее назначить замену господину Саляме, причем это, конечно, должен быть представитель страны региона, которая входит в Африканский союз", - подчеркнул глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичОАЭИталияРоссияФранцияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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