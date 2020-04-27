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Лавров назвал предательством возникшие у властей Черногории русофобские настроения

Глава МИД России отметил при этом духовную связь народов двух стран

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предательством антироссийские настроения среди политиков Черногории, в частности, у президента страны Мило Джукановича.

"Конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально. Но я убежден, что чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого, которые разделяет огромное, подавляющее число черногорцев, в конечном счете возобладают, а временщики уйдут", - сказал министр в понедельник, отвечая на вопросы студентов МГИМО после лекции в формате видеоконференции.

Лавров напомнил строки из этого стихотворения, которые, по его мнению, характеризуют духовную связь народов России и Черногории: "Мне одного рожденья мало - // Расти бы мне из двух корней... // Жаль, Черногория не стала // Второю родиной моей".

Лавров признался, что ему жаль, что так сложилось, потому что он сам "очень любит эту страну". "К огромному сожалению, ее нынешний руководитель, который бессменно возглавляет эту страну в течение почти 20 лет, Мило Джуканович, занял откровенно русофобскую позицию вопреки здравому смыслу, вопреки всему тому, за что он раньше выступал, говоря об отношениях с Российской Федерацией", - продолжил глава МИД РФ.

"У него были проблемы с правосудием на Западе, в ряде европейских стран ему вменяли обвинения в контрабанде, по-моему, в каких-то еще прегрешениях. Не исключаю, что в этом и причина резкой перемены в его политике. Конечно, если политические деятели настолько уязвимы, ими легко манипулировать, я говорю это с тяжелым сердцем", - указал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЧерногорияРоссияДжуканович, МилоВысоцкий, Владимир Семенович
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