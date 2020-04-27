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Мишустин отметил активную работу парламентариев по совершенствованию законодательства

Премьер заявил, что парламентарии принимают важнейшие документы, которые способствуют динамичному развитию России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником и отметил их активную и слаженную работу по совершенствованию современного законодательства. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Сегодня представительные власти всех уровней ведут активную и слаженную работу по совершенствованию современного законодательства, руководствуясь принципами публичности, гласности, ответственности перед избирателями", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что парламентарии принимают важнейшие документы, которые способствуют динамичному развитию России. "Принимаются важнейшие документы, которые позволяют стране динамично развиваться, укреплять экономику и социальную сферу, повышать обороноспособность и национальную безопасность, укреплять экономику и социальную сферу, повышать обороноспособность и национальную безопасность", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что улучшение жизни миллионов россиян во многом зависит от профессионализма парламентариев, их энергии, глубокого понимания проблем страны и регионов, умения мыслить на перспективу. "Рассчитываю, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, будете и впредь внимательно относиться к инициативам людей", - добавил глава кабмина.

27 апреля в России отмечается памятная дата - День российского парламентаризма. Она была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года 27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу первая Государственная дума Российской империи.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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