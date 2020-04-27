Мишустин отметил активную работу парламентариев по совершенствованию законодательства

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником и отметил их активную и слаженную работу по совершенствованию современного законодательства. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Сегодня представительные власти всех уровней ведут активную и слаженную работу по совершенствованию современного законодательства, руководствуясь принципами публичности, гласности, ответственности перед избирателями", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что парламентарии принимают важнейшие документы, которые способствуют динамичному развитию России. "Принимаются важнейшие документы, которые позволяют стране динамично развиваться, укреплять экономику и социальную сферу, повышать обороноспособность и национальную безопасность, укреплять экономику и социальную сферу, повышать обороноспособность и национальную безопасность", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что улучшение жизни миллионов россиян во многом зависит от профессионализма парламентариев, их энергии, глубокого понимания проблем страны и регионов, умения мыслить на перспективу. "Рассчитываю, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, будете и впредь внимательно относиться к инициативам людей", - добавил глава кабмина.

27 апреля в России отмечается памятная дата - День российского парламентаризма. Она была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года 27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу первая Государственная дума Российской империи.