Путин через несколько дней проведет совещание о ситуации в транспортном комплексе

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен в ближайшие дни провести совещание о ситуации в транспортном комплексе.

"Мы через несколько дней будем обсуждать ситуацию в транспортном комплексе в целом", - сообщил глава государства на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

"В связи с малоснежной зимой, особенно в европейской части [России], обращаю внимание министра [транспорта] на судоходство, особенно по крупным европейским рекам, в том числе по Волге. Надо заранее об этом подумать", - указал Путин.