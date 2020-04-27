Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына на пост замминистра юстиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в указе.

В декабре прошлого года Бесхмельницын был назначен заместителем директора департамента по информационным технологиям и связи аппарата правительства РФ. До этого более года он занимал должность замгубернатора Курской области.