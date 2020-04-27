Глава департамента Северной Америки МИД назначен послом России в Египте

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко назначен новым послом России в Египте и полпредом РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет", - говорится в одном из указов. Другим документом Борисенко назначен также по совместительству полномочным представителем России при ЛАГ в Каире.

С сентября 2019 года временной поверенной в делах России в Египте была Светлана Зубова. В 2011-2019 годах российскую дипмиссию в Каире возглавлял Сергей Кирпиченко, он умер в каирской больнице 2 сентября прошлого года в возрасте 68 лет.

Георгий Борисенко родился в 1968 году, в 1990-м окончил МГИМО. С 1 декабря 2014 года он занимал пост директора департамента Северной Америки МИД России.