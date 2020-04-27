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Эксперт: Турция не допустит серьезной операции против боевиков в Идлибе

В интересах Турции сохранить свое влияние в этой области с учетом того, что ею практически полностью руководит "Джебхат ан-Нусра", считает аналитик РАН Владимир Фитин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Локальные столкновения между турками и боевиками в сирийской провинции Идлиб возможны, но полноценная боевая операция не в интересах Анкары. Так прокомментировал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин информацию об авиаударе Турции по позициям террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра").

"Какие-то локальные столкновения, безусловно, возможны. Но в интересах Турции сохранить прежде всего свое влияние в Идлибе, - подчеркнул специалист. - Поскольку им практически полностью руководит "Хайят Тахрир аш-Шам", то в интересах Анкары не допустить какого-то серьезного вооруженного столкновения с ними".

Фитин назвал авиаудар еще "одним эпизодом из общей неразберихи". По его мнению, он не будет иметь какого-либо решающего значения. "Последнее время турки пытались переформатировать "Хайят Тахрир аш-Шам", чтобы та в очередной раз сменила вывеску и ее члены выглядели более цивилизованными, а не такими отмороженными радикалами, какими были все последнее время", - пояснил эксперт.

Он отметил, что столкновения в провинции происходят регулярно, ведь там "слишком много вооруженных группировок самого разного толка, кроме "Хайят Тахрир аш-Шам". "Думаю, что все останется так, как и было раньше, тем более с учетом пандемии и общим купированием серьезных вооруженных акций", - сказал Фитин.

Специалист подчеркнул, что у Анкары было более полутора лет после достижения российско-турецких договоренностей, чтобы заняться размежеванием оппозиции и террористов в Идлибе, но она "или не могла, или не захотела этого сделать". После нового соглашения в марте Турция "хоть и демонстрирует какие-то шаги, чтобы показать, что что-то пытается сделать", но очень сомнительно, что ей удастся полностью решить этот вопрос.

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