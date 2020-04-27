Захарова: источники публикации о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии необходимо проверить

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Публикация в чешских СМИ о приезде представителей российских спецслужб с целью отравить мэра Праги и муниципального чиновника должны быть проверены на дезинформацию. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

"Все, что было опубликовано в средствах массовой информации Чехии, требует доскональной проверки на наличие фейков и на наличие источников информации в этой стране и во всей евроатлантической махине, которая была создана для противодействия распространению недостоверной информации, - сказала она. - Такие вещи не могут оставаться безнаказанными".

По ее словам, в чешских СМИ в последнее время фигурирует множество "не менее отвратительных примеров" дезинформации и вбросов. Захарова отметила, что это большой повод для полноценного журналистского расследования относительно того, кто является инициатором распространения подобных материалов и как они появились в чешской прессе.

"Очевидно, что нашими двусторонними отношениями начинают заниматься третьи силы, а именно просто их портить", - сказала дипломат. Она напомнила, что МИД РФ уже указывал на целый ряд "абсолютно недружественных акций, событий, вбросов или каких-то шагов" со стороны Чехии, которые тем не менее не поддерживаются населением этого государства. "Это явно говорит о том, что кому-то неймется испортить отношения между Москвой и Прагой", - пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу был совершен при финансовой и информационной поддержке со стороны США.

Ранее в чешском журнале Respekt было опубликовано расследование о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом с целью отравить муниципальных чиновников Праги. Чешский журнал утверждает, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений об угрозе отравления.