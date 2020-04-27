Посольство РФ направило в МИД Чехии ноту в связи с нападками в чешских СМИ

ПРАГА, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Праге направило в МИД Чехии дипломатическую ноту, указав на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок в чешском медиапространстве на Россию и ее диппредставительство.

"Обратили внимание на появившуюся в чешском издании Respekt статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации", - подчеркивается в комментарии, размещенном в понедельник на странице посольства в Facebook.

Содержащиеся в публикации домыслы, как подчеркнуло посольство, не имеют под собой абсолютно никакого основания. Совершенно очевидно, что данная статья является продолжением активизировавшейся в Чехии в последние дни "информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности".

"Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка. Посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге", - отмечается в комментарии.