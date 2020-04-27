Визит Лаврова в Софию перенесен из-за ситуации с пандемией

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запланированный на 27 апреля визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Софию состоится после нормализации ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова с вице-премьером Болгарии по реформе системы правосудия, министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

"Министры договорились, что намечавшийся на 27 апреля этого года визит Сергея Викторовича Лаврова в Софию будет осуществлен после нормализации эпидемиологической обстановки", - указали в дипведомстве.

Стороны обсудили противодействие распространению коронавируса и борьбу с его последствиями, а также актуальные вопросы российско-болгарских отношений и международной повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на поддержание высокой динамики политического диалога, дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества, в том числе по крупным совместным проектам в энергетике, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне глав государств и правительств двух стран", - отмечается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить работу над укреплением договорно-правовой базы, "включая вопросы социального обеспечения и статуса воинских захоронений и мемориалов, что особенно актуально в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия Победы во Второй мировой войне".