{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Визит Лаврова в Софию перенесен из-за ситуации с пандемией

Министр иностранных дел должен был посетить Болгарию 27 апреля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запланированный на 27 апреля визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Софию состоится после нормализации ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова с вице-премьером Болгарии по реформе системы правосудия, министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

"Министры договорились, что намечавшийся на 27 апреля этого года визит Сергея Викторовича Лаврова в Софию будет осуществлен после нормализации эпидемиологической обстановки", - указали в дипведомстве.

Стороны обсудили противодействие распространению коронавируса и борьбу с его последствиями, а также актуальные вопросы российско-болгарских отношений и международной повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на поддержание высокой динамики политического диалога, дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества, в том числе по крупным совместным проектам в энергетике, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне глав государств и правительств двух стран", - отмечается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить работу над укреплением договорно-правовой базы, "включая вопросы социального обеспечения и статуса воинских захоронений и мемориалов, что особенно актуально в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия Победы во Второй мировой войне".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБолгарияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эксперты: межкорейское урегулирование спустя два года после саммита поставлено на паузу
На планах по урегулированию отношений отрицательно сказываются ракетные пуски КНДР, политическая борьба в Южной Корее, а также пандемия коронавируса, считает аналитик дискуссионного клуба "Валдай" Сергей Лузянин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС