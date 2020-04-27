Эксперт: США не смогут создать коалицию стран, требующую от КНР компенсации за пандемию

Госсекретарь США Майкл Помпео 24 апреля заявил , что Вашингтон пытается убедить власти других государств в том, что Пекин якобы скрыл часть информации о новом коронавирусе.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. США не удастся создать международную коалицию, которая потребовала бы от Китая материальную компенсацию за последствия пандемии коронавируса, союзники Вашингтона не хотят портить отношения с Пекином. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондент ТАСС выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Создать коалицию, которая требовала бы принять меры против Китая в связи с распространением коронавируса, не получится. Страны, которые являются союзниками США по другим организациям, например, по НАТО, они поддерживают вопросы и призывы, которые звучат из Вашингтона и требования более подробно рассказать о причинах и характере происхождения коронавируса, - сказал Лукьянов. - Но у меня очень большие сомнение, что кто-либо присоединится к попыткам США надавить на Китай материально путем введения разных эмбарго. Страны Европы боятся Китай и хотели бы держаться в стороне от китайско-американского противостояния, чтобы не стать заложниками этой конфронтации".

При этом аналитик обратил внимание, что в США тенденция подавать иски против КНР с требованиям компенсации последствий от пандемии, вероятно, станет массовой. Аналитик обратил внимание на то, что критике Вашингтона в адрес Пекина не стоит удивляться, потому что пандемия не сгладила, а обострила противостояние сторон. Кроме того, за счет подобной риторики администрация Белого Дома хочет снять с себя ответственность за тяжелые последствия кризиса для США и переложить ее на внешнего врага - Китай, констатировал Лукьянов. По мнению собеседника агентства, обвинения в адрес Китая также служат укором в адрес демократов.

"Республиканцы говорят, что это демократы и демократическая администрация [экс-президента США Барака] Обамы допустили усиление Китая. По их мнению, Китай так "обнаглел", потому что Обама проводил очень беззубую политику, - резюмировал специалист. - Нынешний американский лидер Дональд Трамп прибег к жесткой риторике, но, мол, поздно. Поэтому, мол, демократы виноваты в том, что Китай будто бы распоясался и ведет себя Бог знает как".

История вопроса

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что американским политикам необходимо перестать делать безответственные заявления и помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай.

21 апреля власти американского штата Миссури выступили с утверждением, что правительство КНР скрывало информацию о распространении нового коронавируса. Генеральный прокурор штата Эрик Шмитт потребовал через суд компенсировать экономический ущерб, нанесенный пандемией. Миссури стал первым регионом США, предъявившим иск к Китаю.

В свою очередь представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее подчеркнула, что организация довольна тем, как Китай предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих летальных исходах в городе Ухань и провинции Хубэй.