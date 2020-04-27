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В посольстве России попросили МИД Израиля автоматически продлить визы россиян

По данным пресс-службы, сейчас в Израиле находятся около 70 граждан РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Посольство России в Израиле обратилось в МИД еврейского государства с просьбой автоматически продлить визы находящихся в стране граждан РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе российского диппредставительства в Тель-Авиве.

"Посольство РФ обратилось в МИД Израиля с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении срока действия виз находящихся в стране российских граждан", - указал собеседник агентства. По его словам, "израильская сторона заверяет, что этот вопрос будет решен положительно в отношении граждан всех стран, с которыми у Израиля имеются соглашения о безвизовых поездках, включая граждан России".

Собеседник агентства отметил, что "в рамках имеющихся полномочий посольство РФ в Израиле делает все возможное", чтобы обеспечить выезд домой максимального количества выразивших такое желание россиян. "В первую очередь, речь идет о тех, кому необходим срочный выезд с израильской территории", - отметил он, добавив, что "28 апреля запланирован специализированный рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских граждан из Израиля".

По словам представителя пресс-службы, на настоящий момент в Израиле находятся около 70 граждан РФ, прибывших в страну по медицинским показаниям. "В это число входят соотечественники, прилетевшие ранее для лечения в местных медицинских учреждениях, а также сопровождающие их лица", - продолжил он, отметив, что "сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с большинством этих граждан, оказывают им необходимую консультативную помощь и содействие для решения возникающих проблем".

"Несколько семей были размещены за счет спонсорской поддержки в гостинице в городе Нетания (расположен в 30 км к северу от Тель-Авива - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

"Кроме этого, посольству известно о почти 300 соотечественниках, прибывших в Израиль для посещения родственников, работы или учебы", - продолжил он. По его словам, некоторые из них оказались "без достаточных средств к существованию и места для проживания". "Посольство прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь этим гражданам, включая урегулирование вопросов сроков пребывания на территории Израиля, привлечение спонсорской поддержки", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияИзраильПандемия коронавируса нового типа
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