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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудит с коллегами по БРИКС борьбу с последствиями пандемии

Как сообщили в МИД РФ, министры, в частности, обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятерки" по противодействию сложившейся ситуации

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит во вторник с коллегами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в формате видеоконференции влияние вызванного вспышкой коронавируса кризиса на международные отношения.

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Как указали в МИД РФ в преддверии переговоров, министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятерки" по противодействию пандемии и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий. "Также будут рассмотрены актуальные вопросы развития пятистороннего стратегического партнерства, включая календарь мероприятий российского председательства в БРИКС в текущем году", - добавили в МИД РФ.

На прошлой неделе международный дискуссионный клуб "Валдай" представил доклад, где отмечалась необходимость для БРИКС активнее брать на себя функции института глобального управления в условиях ослабления традиционных западных центров силы. Ответ на пандемию коронавируса и ее последствия может стать шагом в этом направлении.

Как указывал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, страны БРИКС еще в 2015 году выступили за диалог по противодействию коронавирусам. "Российское председательство [в БРИКС в 2020 году] занимается этим вопросом под разными углами. Специалисты-практики, специалисты из сферы общественного здравоохранения проводят свои контакты, такие контакты будут проводиться и дальше. Мы рассматриваем и определенные политические аспекты всего этого дела в бриксовском формате", - сказал замглавы МИД РФ.

Переговоры БРИКС станут очередным шагом по возвращению МИД РФ к нормальной работе. После визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву 18 марта контакты с иностранными партнерами перешли в телефонный формат. Взаимодействие с зарубежными партнерами не остановилось, но стало гораздо менее открытым для прессы, в то время как до пандемии коронавируса в МИД прилагали все усилия, чтобы сделать свою работу максимально прозрачной.

Возобновляя традиции, две недели назад Лавров провел пресс-конференцию для журналистов в видеоформате, однако переговоры глав МИД "астанинской тройки" (Россия, Турция и Иран) 22 апреля прошли все-таки в закрытом режиме. На этот раз предполагается трансляция вступительного слова российского министра, а также ответов на вопросы журналистов по итогам дискуссий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияЮАРИндияИранТурцияРоссияКитайВенгрияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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