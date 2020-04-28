Миронов призвал открыть парки и скверы при условии соблюдения социальной дистанции

"Сегодня во многих регионах в рамках ограничительных мер закрыты парки и скверы. Между тем, сидение в тесных душных квартирах никому еще здоровья не прибавляло и иммунитет не укрепляло, - сказал ТАСС Миронов. - Что касается мер предосторожности, то соблюдать дистанцию куда проще в парке, чем в банке или магазине. Поэтому нужно открывать парки и обеспечить жесткий контроль за соблюдением социальной дистанции".

По словам парламентария, речь не идет о пикниках и "шашлычных посиделках". "Аттракционы, разные закусочные должны быть закрыты. Но утренние пробежки, скандинавская ходьба, просто прогулки на природе сегодня не просто допустимы, а необходимы для охраны здоровья населения", - пояснил он. С улучшением погоды, считает Миронов, ограничения на посещение парков и скверов "становятся не просто бессмысленными, но и вредными, вызывая вполне понятное раздражение россиян".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.