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Пандемия коронавируса нового типа

Миронов призвал открыть парки и скверы при условии соблюдения социальной дистанции

Как отметил лидер партии "Справедливая Россия", речь не идет о пикниках и "шашлычных посиделках"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал руководителей субъектов РФ открыть зеленые зоны для посещения при условии жесткого контроля за соблюдением социальной дистанции.

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"Сегодня во многих регионах в рамках ограничительных мер закрыты парки и скверы. Между тем, сидение в тесных душных квартирах никому еще здоровья не прибавляло и иммунитет не укрепляло, - сказал ТАСС Миронов. - Что касается мер предосторожности, то соблюдать дистанцию куда проще в парке, чем в банке или магазине. Поэтому нужно открывать парки и обеспечить жесткий контроль за соблюдением социальной дистанции".

По словам парламентария, речь не идет о пикниках и "шашлычных посиделках". "Аттракционы, разные закусочные должны быть закрыты. Но утренние пробежки, скандинавская ходьба, просто прогулки на природе сегодня не просто допустимы, а необходимы для охраны здоровья населения", - пояснил он. С улучшением погоды, считает Миронов, ограничения на посещение парков и скверов "становятся не просто бессмысленными, но и вредными, вызывая вполне понятное раздражение россиян".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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