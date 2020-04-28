Кабмин поддержал поправки о наказании чиновников за оскорбления граждан

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия поддержала проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих отдельные санкции, включая дисквалификацию, для государственных и муниципальных служащих за оскорбления граждан, скоро он поступит в Госдуму. Об этом во вторник в эфире передачи "Соловьев. Live" сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Вчера на заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, ждем, что официальный отзыв правительства поступит к нам в ближайшее время, после чего вместе с коллегами по "Единой России" этот законопроект, поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы внесем", - сказал он.

Хинштейн уточнил, что поправками устанавливается "новая часть в статье "Оскорбление". "Мы прописываем, что если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное, не только крупный штраф, но и дисквалификация".

В эфире радиостанции "Вести ФМ" парламентарий уточнил, что при первом правонарушении размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Дисквалификация может устанавливаться сроком до года при первом нарушении, до двух лет - при повторном.

Позиция кабмина

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности высказала к документу ряд замечаний, следует из проекта отзыва кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС.

Во-первых, в правительстве не поддержали изменение общего определения "оскорбления". "Предлагаемое дополнение части 1 статьи 5.61 КоАП после слов "в неприличной" словами "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность" имеет неопределенный, оценочный характер и представляется избыточным, поскольку является конкретизацией признака "неприличная форма", - говорится в тексте.

Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ, согласно которым "устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции РФ, в том числе вытекающих из принципа равенства".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний", - указывается в проекте отзыва.

Ранее Хинштейн сообщал, что "Единая Россия" подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за неуважение граждан, но внесет их на рассмотрение Госдумы только после тщательного анализа. По итогам заседания Совета по правам человека в январе президентом было дано поручение в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.