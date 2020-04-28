Россия и Турция в шестой раз провели патрулирование трассы М4 в Идлибе

САРАКИБ /Сирия/, 28 апреля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели шестое совместное патрулирование участка автотрассы М4 в провинции Идлиб. Об этом сообщили во вторник в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 28 апреля 2020 года состоялось очередное, шестое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб", - говорится в сообщении.

Трасса М4 связывает города Алеппо и Латакия.

По данным Центра, к совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка этой трассы в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта, второе - 23 марта, третье - 8 апреля, четвертое - 15 апреля, пятое - 21 апреля.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.