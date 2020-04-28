Песков: "домашняя работа" для новой встречи лидеров "нормандского формата" пока не сделана

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине, но решения парижского саммита "нормандской четверки" пока не выполнены. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, интересуют ли Кремль переговоры по украинскому вопросу.

"Конечно, интересуют, и еще как интересуют!" - сказал Песков. Он напомнил, что по итогам декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже лидеры "решили сделать "домашнюю работу" до того, как встретиться в следующий раз на высшем уровне в Берлине".

"Домашняя работа" пока не сделана, поэтому нас, конечно, интересует, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться вместе на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную "домашнюю работу", - подчеркнул представитель Кремля. Он заключил, что "это чрезвычайно важный вопрос, причем и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа".